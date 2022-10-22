Дві людини на Харківщині загинуло в огні, чотири пожежі сталися через обстріли, – ДСНС

По одній пожежі, спричиненій влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Харківському, Куп’янському, Чугуївському районах області, а також у Київському районі Харкова. Горіли 2 приватні житлові будинки, автомобіль і підприємство.

Близько 8:00 ворог здійснив ракетний обстріл Київського району Харкова. Зафіксовані влучання в об’єкт промислової інфраструктури. 6 осіб зазнали поранень. Двома годинами пізніше внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова ще 3 людей отримали поранення.

Двоє чоловіків загинули на пожежах, що трапились через необережність під час паління. Перший випадок трапився о 09:13 у м. Мерефа Харківського району, другий – о 18:15 в м. Ізюм Ізюмського району. Жертвами власної необачності стали відповідно чоловіки 65-ти і 76-ти років. В обох випадках горіли домашні речі у квартирах. Обидві пожежі оперативно були ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Вже 22 жовтня о 05:34 трапилась чергова побутова пожежа, на якій 82-річна жінка отримала опіки. Подія сталась у приватній оселі у селі Коробочнике Чугуївського району. Там горіла газова плита на площі 1 кв.м. Причина загоряння встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 32 т води.

Протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 4 трапились внаслідок бойових дій;

2 – на аварійно-рятувальні роботи;

6– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інших виїзди.

Агентство Телевидения Новости