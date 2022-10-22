11 поранених в Харкові, троє в області: ворог добу обстрілював регіон

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об’єкту промислової інфраструктури в м. Харків приблизно о 8:05 та о 10:15. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. 1 з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній, повідомили в ХОВА

Протягом доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах області. Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп’янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі.

Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. Віримо в ЗСУ, продовжуємо працювати на перемогу!

Агентство Телевидения Новости