ISW: оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские оккупанты, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину, передает УНН.

“Российские войска, вероятно, попытаются взорвать плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области”, – говорится в сообщении.

ISW пишет, что российские оккупанты вероятнее всего обвинят Украину в подрыве плотины.

Также аналитики добавляют, что Украина не имеет материальной заинтересованности в подрыве плотины, который может затопить 80 украинских городов и переместить сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того напряженному электроснабжению в Украине.

“россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам и расширить реку Днепр, которую украинским войскам необходимо будет пересечь для продолжения контрнаступления. Любые заявления о том, что российские войска не взорвут дамбу из-за беспокойства относительно водоснабжения Крыма, являются абсурдными”, – говорится в сообщении.

Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры. Раніше

20 жовтня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області, звідки наступ ЗСУ поступово витісняє російських окупантів. Більшість експертів говорили, що це малоймовірно, а ось ISW підтвердило слова українського Президента.

«За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами», — розповів Зеленський, наголосивши, що «підрив дамби означатиме масштабну катастрофу». Він нагадав, що ця гідроелектростанція — один з найбільших енергообʼєктів України, а дамба ГЕС утримує близько 18 мільйонів кубічних метрів води. «Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном», — наголосив президент України.

Він перерахував також інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені;може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму. «Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне […] Ось це — справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму», — наголосив Зеленський;російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже «вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища»;загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів «історичної катастрофи».

Слова Зеленського підтвердив також секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що підрив Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи із величезною кількістю людських жертв, однак це зашкодило б і самим окупантам — зокрема в Криму.

Зеленський також попередив, що подібну операцію Росія може провести «під фальшивим прапором» — тобто після підриву дамби російськими військовими РФ звинуватить в цьому теракті Збройні сили України.

«Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться», — звернувся президент України до Європейської ради.

Саме тому Зеленський закликав до низки кроків, які б дозволили упередити катастрофу:

спрямувати міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС;повернути на гідроелектростанцію український персонал;забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.

При цьому Зеленський переконаний: якщо Росія готує теракт на Каховській ГЕС і всерйоз розглядає такий сценарій, «то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим».

Додатковою ознакою підготовки РФ до можливого теракту на Каховській ГЕС є активність на інформаційному фронті російської пропаганди.

Агентство Телевидения Новости