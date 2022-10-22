АМКУ перевірить причини зростання цін на яйця в Україні

АЦіни на яйця в Україні б’ють усі рекорди. У жовтні ціна за десяток яєць у супермаркетах злетіла до 60-80 гривень. Домашні яйця на ринку теж піднялися у ціні – до 70-80 гривень за десяток.

нтимонопольний комітет України розпочав дослідження причин зростання цін на яйця курячі у вересні-жовтні 2022 року.

Про це повідомляє АПК-Інформ з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Як зазначили у відомстві, з червня поточного року Держстатом України декларується щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%.

«Підвищення цін на курячі яйця може не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», – зазначається в повідомленні.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для птиці значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

«Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці», – підкреслили в АМКУ.

Комітет також повідомив, що під час проведення дослідження братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану.

«Водночас такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними», – наголосили в Комітеті.

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