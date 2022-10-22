Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 118

АМКУ перевірить причини зростання цін на яйця в Україні

АМКУ перевірить причини зростання цін на яйця в Україні

АЦіни на яйця в Україні б’ють усі рекорди. У жовтні ціна за десяток яєць у супермаркетах злетіла до 60-80 гривень. Домашні яйця на ринку теж піднялися у ціні – до 70-80 гривень за десяток.

нтимонопольний комітет України розпочав дослідження причин зростання цін на яйця курячі у вересні-жовтні 2022 року.

Про це повідомляє АПК-Інформ з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Як зазначили у відомстві, з червня поточного року Держстатом України декларується щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%.

«Підвищення цін на курячі яйця може не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», – зазначається в повідомленні.

Крім того, окремі профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для птиці значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

«Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці», – підкреслили в АМКУ.

Комітет також повідомив, що під час проведення дослідження братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану.

«Водночас такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними», – наголосили в Комітеті.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 