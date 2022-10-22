Люк Скайуокер передаст 500 дронів для ЗСУ

Актор Марк Хемілл, який зіграв в відомій епопеї “Зоряни ігри” Люка Скайуокер, організував збір грошей на дрони для ЗСУ й приєднався до ініціативи UNITED 24 та став послом проекту “Армія дронів”.

Раніше актор говорив про українців:

Я – герой фільмів, а ці герої – реальні.

В інтерв’ю «Bloomberg Radio» актор заявив:

Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять межі та очі у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані зі збору. Мені сказали, відколи я почав, ми отримали більше 500 дронів.

Раніше на початку жовтня Марк Хемілл у своєму Twitter опублікував повідомлення на підтримку України. На ньому блакитно-жовтий винищувач Люка Скайуокера, який протистоїть імперському крейсеру, з підписом:

Хай буде з нами сила!

Джедаї на боці України.

Агентство Телевидения Новости