Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:43
Просмотров: 111

Люк Скайуокер передаст 500 дронів для ЗСУ

Люк Скайуокер передаст 500 дронів для ЗСУ

 Актор Марк Хемілл, який зіграв в відомій епопеї “Зоряни ігри” Люка Скайуокер, організував збір грошей на дрони для ЗСУ й приєднався до ініціативи UNITED 24 та став послом проекту “Армія дронів”.

Раніше актор говорив про українців:

Я – герой фільмів, а ці герої – реальні.

В інтерв’ю «Bloomberg Radio» актор заявив:

Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять межі та очі у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані зі збору. Мені сказали, відколи я почав, ми отримали більше 500 дронів.

Раніше на початку жовтня Марк Хемілл у своєму Twitter опублікував повідомлення на підтримку України. На ньому блакитно-жовтий винищувач Люка Скайуокера, який протистоїть імперському крейсеру, з підписом:

Хай буде з нами сила!

Джедаї на боці України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 