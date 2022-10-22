Майже кожен другий українець потребує гуманітарної допомоги, – ООН

За підрахунками ООН, майже 18 мільйонів осіб, або понад 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.

Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, пише Укрінформ.

За її словами, близько 14 млн осіб були змушені залишити свої домівки, з них – 6,2 млн внутрішньо переміщені особи та майже 7,7 млн біженці. За даними ЮНІСЕФ, з початку війни тією чи іншою мірою постраждали близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у тому числі 3,6 млн – через закриття навчальних закладів.

Зафіксовано понад 630 нападів на медзаклади, що позбавляє хворих доступу до ліків та лікування, додала вона.

Браун нагадала, що ООН та гуманітарна спільнота у координації з владою розробили конкретний план на зимові місяці, у якому передбачено ремонт житлових будівель у прифронтовій зоні та забезпечення людей ковдрами, матрацами, одягом, генераторами для шкіл, опалення для лікарень.

«Робота триває, – додала вона. – Наша мета – зробити так, щоб цивільні особи мали безпечне, гідне та тепле місце для проживання впродовж зимових місяців».

За словами Браун, структури ООН охопили різною допомогою понад 13 млн осіб по всій країні.

Агентство Телевидения Новости