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Нова атака на енергетичну систему України: частина Харківщини без світла

Нова атака на енергетичну систему України: частина Харківщини без світла

Сьогодні ворог знову атакував ракетами енергетичні об’єкти України. Постраждали магістральні мережі західних регіонів.

За попередніми даними НЕК «Укренерго», масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

«Укренерго» вимушено застосовує обмеження енергопостачання в ряді областей, у тому числі і нашій – Харківській.

Частково відсутнє світло у Мереф’янській, Нововодолазькій, Дергачівській, Люботинській, Лозівській, Богодухівській, Валківській, Зміївській громадах. Термін відновлення залежатиме від ситуації в енергосистемі, але, попередньо, не більше 4 годин.Спеціалісти роблять усе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Агентство Телевидения Новости

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