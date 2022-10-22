У Харківській області вже розпочався опалювальний сезон

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі теплопостачання підключають до всієї медичної інфраструктури. Почали планово давати тепло у житловий фонд.

Також в області триває відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, планується запустити 11 відбудованих котелень.

“Продовжуємо відновлювати котельні, які постраждали внаслідок російської агресії. Близько 11 котелень ми плануємо завершити до 5 листопада. Частково вони вже відновлені і планово розпочнуть свою роботу”, – розповів Олег Синєгубов в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Він також зауважив, складна ситуація з опаленням на деокупованих територіях. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли тільки 6. Тож у таких ситуаціях, за словами начальника ХОВА, кожен будинок буде індивідуально опрацьовуватися, щоб його оптимально забезпечити опаленням.

Агентство Телевидения Новости