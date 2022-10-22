Щоб бути зі світлом, нам потрібно ППО – уряд

22 жовтня Повітряні сили ЗСУ відзвітували щодо ракетної атаки по Україні, яку здійснила рф зранку цього ж дня.

Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Facebook повітряного командування.

Починаючи з 7-ої год. ранку (до 10 год. – орієнтовно) армія рф вдарила по Україні:

ракетами “Калібр” з акваторії Чорного моря – 16 пусків, з них збито – 5;ракетами Х-101/Х-555 з міста Волгодонськ у Ростовській області рф – 17 пусків, з них збито 13.

Результативність українських сил ППО: збито 54% запущених росією ракет.

Втім, зазначимо, “Калібри” збиваються гірше за Х-101/Х-555 :

збито “Калібрів” – 31%;збито Х-101/Х-555 – 76%.

Якщо врахувати, що ракета “Калібр” коштує біля 6,6 млн дол., а Х-101/Х-555 – біля 13 млн, то за одну ракетну атаку населення рф збідніло на 374 млн дол.

Сергій Братчук, речник Одеської ОВА, повідомив, що під час другої ракетної атаки було додатково збито ще 4 російських снаряди.https://t.me/Bratchuk_Sergey/21232?embed=1

Нагадуємо, під час ракетних ударів вибухи лунали у областях західних, центральних та північних. “Укренерго” ввело режим економії у 10 областях України.

22 октября оккупанты организовали массированную ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, “Укрэнерго” начала вынужденные отключения электричества. Сообщение об этом опубликовано в Telegram компании.“22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты “Укрэнерго” стараются как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах, которые остались без света. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.

“Также сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками”, – сообщили в “Укрэнерго”.

В компании пояснили, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного Россией разрушения электросетей.

В “Укрэнерго” попросили бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ранкові ворожі атаки по цивільній інфраструктурі, закликав не зволікати з ухваленням рішення щодо систем ППО для України.

“Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України”, – написав він у Твіттер

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