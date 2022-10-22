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Харківщина відновлюється: газ, вода та світло з’явлються на деокупованних территоріях

Харківщина відновлюється: газ, вода та світло з’явлються на деокупованних территоріях

Частково відновили газопостачання 4085 абонентам Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, знову з газом – 3512 родин у смт Куп’янськ-Вузловий.

Повернули світло ще 31 споживачу села Кутузівка Харківського району.

Також відновлено електропостачання 180 домогосподарств у місті Вовчанськ і 1007 – у селі Артемівка Чугуївського району.

Заживлено 159 абонентів міста Ізюм і 458 домівок у селах Ярів та Морозівка Ізюмського району.

У Куп’янську знову мають світло ще 490 родин, у селі Старовірівка Куп’янського району підключили електрику 400 споживачам.

Централізоване водопостачання відновлено у 12 населених пунктах Балаклійської громади, 5 – Вовчанської, 4 – Чкаловської, 3 – Савинської та по 1 населеному пункту і Ізюмській, Борівській, Барвінківській, Старосалтівській, Печенізькій тергромадах.

Агентство Телевидения Новости

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