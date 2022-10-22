Ще двох колаборантів викрито на Харківщині

Колаборантку викрито в деокупованому селище Липці Харківського району. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації села місцева мешканка запропонувала військовослужбовцям рф свою допомогу. В обмін на прихильність окупантів 31-річна жінка передавала загарбникам продукти харчування, алкогольні напої, готувала їм їжу і прала одяг.

Наразі прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області стосовно неї затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова завершено досудове слідство стосовно 52-річного харків’янина за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня 2022 року чоловік публікував на власній сторінці у соціальній мережі дописи антиукраїнського змісту із закликами підтримувати збройну агресію рф проти України та рішення президента держави-агресора.

Прихильник «спецоперації» також публікував матеріали, у яких прославляються російські окупанти, і поширював відео з виступами російських пропагандистів.

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками територіальних органів поліції та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости