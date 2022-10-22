Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:04
Просмотров: 109

Ще двох колаборантів викрито на Харківщині

Ще двох колаборантів викрито на Харківщині

Колаборантку викрито в деокупованому селище Липці Харківського району. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації села місцева мешканка запропонувала військовослужбовцям рф свою допомогу. В обмін на прихильність окупантів 31-річна жінка передавала загарбникам продукти харчування, алкогольні напої, готувала їм їжу і прала одяг. 

Наразі прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області стосовно неї затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова завершено досудове слідство стосовно 52-річного харків’янина за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Протягом березня-квітня 2022 року чоловік публікував на власній сторінці у соціальній мережі дописи антиукраїнського змісту із закликами підтримувати збройну агресію рф проти України та рішення президента держави-агресора. 

Прихильник «спецоперації» також публікував матеріали, у яких прославляються російські окупанти, і поширював відео з виступами російських пропагандистів. 

Документування протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками територіальних органів поліції та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 