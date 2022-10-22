Понад 20 гектар за добу. На Харківщині триває розмінування

Протягом доби 27 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 143 піротехніків та 53 одиниці техніки.

Ними здійснено 66 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею близько 20 га, вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Так піротехніки за минулий день обстежили біля 21 км ліній електропередач та 1 км газопроводів.

Загалом з 8 вересня на деокупованій території Харківщини обстежено 1177 га місцевості, 161 км автомобільних доріг, 225 км ліній електропередач, 107 км залізничних колій та 155 км газопроводів, виявлено та знешкоджено 27772 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости