В Чугуївському районі горіли будинки та виробниче підприємство
За добу з 22 по 23 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, з них 3 трапились внаслідок бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
5 – інших виїзди.
Всі 3 пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 т води.