В Чугуївському районі горіли будинки та виробниче підприємство

За добу з 22 по 23 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з них 3 трапились внаслідок бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

5 – інших виїзди.

Всі 3 пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 т води.

Агентство Телевидения Новости