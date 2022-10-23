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Доба на Харківщині: один постраждалий в Куп’янському районі

Доба на Харківщині: один постраждалий в Куп’янському районі

Протягом минулої доби ворог обстрілював Вовчанськ а також населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області.

У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає, повідомили в ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп’янському районі.

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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