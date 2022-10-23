У заступника мера Ізюма рашисти вкрали навушники – «засвітився» гаджет в Архангельській області

Заступник мера Ізюму виявив вкрадені у нього навушники в російському Сєвєродвінську.

Навушники AirPods Pro, які належали заступнику міського голови з гуманітарних питань в Ізюмській міській раді Володимиру Мацокіну, вкрадені під час окупації міста російськими військами, виявились у місті Сєверодвінськ Архангельської області РФ. Про це сам чиновник розповів на своїй сторінці Facebook, повідомляє СтопКор.

За його словами, він випадково увійшов до локатора свого телефону і побачив, де знаходяться навушники.

“Тупе російське створення, метою життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють їх власникам відстежувати розташування своїх ґаджетів по всьому світу. І ось мої навушники, що лежали в шафці прихожої вже в смердючому сєверодвінську, архангельській області, росії. Тупе російське бидло вкрало їх і, я так думаю, відправило в подарунок своїй самці або своїм маленьким оркам-спадкоємцям як доказ, що їхній чоловік і папуля справжній газда, який примножує сімейний добробут! Коли ми з сином посміялися з цих недоносків, я запам’ятав його фразу: сподіваюся, що невдовзі ці навушники відскочать разом із головою нового щасливого власника! Так і буде!”, – написав Володимир Мацокін.

У коментарях до Мацокіна прийшли інші люди, які постраждали від мародерства ЗС РФ, і розповіли свої не менш моторошні історії. У когось вкрали електробритву, хтось знайшов свій мотоцикл, який вже продається у воронезькій області, а ще в когось окупанти вкрали звичайну шафу для одягу.

Раніше СтопКор розповідав, як росіянин вкрав у дівчини з села Іванівка Чернігівської мобільний телефон. Та, враховуючи інтелектуальний рівень загарбників, він не здогадався вийти з ICloud. Тепер окупант став відомий.

Агентство Телевидения Новости