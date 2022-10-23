Вимагання грошей та злочини на замовлення: повідомлено про підозру дев’ятьом учасникам харківської ОЗГ

Виконували злочини на замовлення та вимагали кошти у підприємців: на Харківщині поліція повідомила про підозру дев’ятьом учасникам ОЗГ. Серед підозрюваних – двоє підсудних у справі про вимагання 700 000 доларів США в аграрія. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції зібрали докази причетності дев’ятьох учасників впливового організованого злочинного угруповання до скоєння низки злочинів. Його учасники «спеціалізувалися» на вимаганні коштів у підприємців та виконанні злочинів на замовлення. До її складу входили 19 мешканців Харкова та області із суттєвими зв’язками в кримінальному середовищі.

У квітні 2021 року поліцейські провели спецоперацію у центрі Харкова та затримали п’ятьох учасників ОЗГ за вимагання 700 000 доларів США з керівника великої аграрної компанії, а підозри отримали 13 осіб. Тоді затриманих взяли під варту, а трьох підозрюваних оголосили у розшук.

Згодом двом фігурантам суд змінив запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання. Після звільнення вони продовжили свій «професійний шлях» разом з іншими учасниками ОЗГ. Переслідуючи корисливі цілі, вимагали кошти, били громадян та вчиняли так звані «розборки» із застосуванням зброї.

20 жовтня оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку, слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучили зброю, рації, підроблені посвідчення співробітників правоохоронного органу.

Крім того, правоохоронці затримали розшукуваного учасника ОЗГ. Загалом дев’ять осіб, з яких двоє – підсудні у справі про вимагання 700 000 доларів США – отримали підозру. Залежно від участі в злочинах їм інкримінують ч. ч. 2 та 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Агентство Телевидения Новости