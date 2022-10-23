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10 нетверезих водіїв протягом денної зміни зупинили харківські патрульні

10 нетверезих водіїв протягом денної зміни зупинили харківські патрульні

Напередодні вдень на вулиці Сидора Ковпака інспектори зупинили авто Daewoo за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,76 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 13 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом за денну зміну 22 жовтня патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.

Агентство Телевидения Новости

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