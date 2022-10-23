10 нетверезих водіїв протягом денної зміни зупинили харківські патрульні

Напередодні вдень на вулиці Сидора Ковпака інспектори зупинили авто Daewoo за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,76 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 13 разів.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом за денну зміну 22 жовтня патрульні виявили ознаки сп‘яніння у 10 водіїв.

Агентство Телевидения Новости