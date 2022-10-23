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Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів

Міненерго оцінило збитки інфраструктури від обстрілів окупантів

Міненерго оцінило збитки інфраструктури України від обстрілів окупантів – вони сягають мільярдів доларів.

Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Reuters, пише ГлавКом.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт. «Мушу вам сказати, що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», – сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.

Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів – імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.

Агентство Телевидения Новости

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