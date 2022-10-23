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Цифра дня: 16 збитих безпілотників-камікадзе

У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже традиційно атакували південь країни ударними дронами-камікадзе, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь» Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Центр».

Агентство Телевидения Новости

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