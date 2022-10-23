В російському Іркутську на житловий будинок впав військовий літак

У російському місті Іркутськ військовий літак впав на приватний двоповерховий будинок, виникла пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцевого губернатора Ігоря Кобзєва, пише Громадське.

Губернатор повідомив, що, за попередніми даними, у місті впав літак категорії СУ. У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що це міг бути винищувач Су-30. Інформації про постраждалих наразі немає.

У росії падають літаки

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня в місті Єйськ Краснодарського краю росії впав військовий літак Су-34 просто у дворі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на житлову дев’ятиповерхівку, пошкодивши квартири. Загалом унаслідок цієї авіакатастрофи загинули 15 людей та ще 25 — госпіталізовано з травмами різної тяжкості.

Льотчики Су-34 катапультувалися. Вони доповіли, що причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів під час зльоту.

У міноборони рф заявили, що літак Су-34 впав під час набрання висоти для навчально-тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу. У російських Telegram-каналах зазначалося, що літак мав на борту повний боєкомплект — після падіння на місці інциденту чули вибухи.

Російські ЗМІ підрахували, що авіакатастрофа в Єйську стала щонайменше десятою небойовою втратою в російській військовій авіації за час активної війни рф проти України.

Агентство Телевидения Новости