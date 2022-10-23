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Протягом доби окупанти намагалися атакувати сім населених пунктів на Донеччині

Протягом доби окупанти намагалися атакувати сім населених пунктів на Донеччині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 жовтня. 242 доба війни.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 – поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ «Ураган» ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА Shahed-136.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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