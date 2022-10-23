Протягом доби окупанти намагалися атакувати сім населених пунктів на Донеччині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 жовтня. 242 доба війни.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

За добу окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 – поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ «Ураган» ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА Shahed-136.

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости