Котики, козаки та кремль, який має згоріти: в Балаклії з’явилися патріотичні мурали

Мистецтво повертає до життя: в Балаклії з’явилася серія патріотичних муралів. Це – результат об’єднання художників та музикантів, який отримав назву Культурний Десант.

Коля Серга, музикант

Ми сьогодні зібрали дуже крутих художників: це Сергій Фомічев, відомий дизайнер і художник, він буде малювати марку, яку Укрпошта буде примати як нову тиражну. Його малюнок називається – «Кремль – мєсто для курєнія». Це Костянтин з міста Рівне, який буде малювати мурал, який символізує перемогу життя над війною, над смертю. Це blws68 це команда з Одеси, які малювали котиків в різних образах з початку війни. Всю Одесу замалювали і дуже вплинули на настрій одеситів.

Яскраві котики та козаки тепер підіймають настрій і балаклійцям.

Анатасія

Дуже класні. Це дуже патріотично ы дуже підіймає наш патріотичний дух. Це дуже класно. Їдеш, там десь щось поламане, там побите… Проїжджаєш і бачиш цей малюнок і на душі починає світити сонечко.

Мілена

Особенно, если прости там дальше, там еще красивее. И еще будут рисовать много чего. Это огромный рисунок.

Даша

Разрушений очень много. Круто, что они приехали и много чего нарисовали. Приезжают уже не первый раз и это приятно. – А вам какой рисунок понравился? – Любим Балаклею и козаки нарисованы.

Коля Серга

Ми були в Ізюмі, Куп’янську, Балаклії, Дворічній десь 1.5 – 2 тижні тому, спілкувалися з людьми, грали вуличні концерти. І нам сказали – зараз тут багато людей, які обережно ставляться до українців, бо півроку ії зомбували і розказували, що там нацисти і бандерівці. І ми зрозуміли, що багато хто знаходиться ще в стані страху, потрібно щось, що буде розвивати уяву, і це мистецтво. Бо коли ми грали, ми побачили, як люди реагують і ніби просинаються на якийсь час.

Центральна композиція має назву «Мєсто для курєнія» і зображена там центральна площа країни-терориста.

Сергій Фомічев, дизайнер

Зображена червона площа і позначена як місце для куріння. Але, щоб ворогу було больніше – це російські слова, написані нашими буквами. Це гротеск, іздьовка над ворогом. Росіяни брехливі і на всі наші успіхи, які трапляються з їхніми об’єктами, вони кажуть – хтось палив. І ми обозначили їм місце для куріння.

Картину змалювали з декоративної скляної марки, яку автори називають ідеологічною зброєю та сподіваються, що невдовзі ідею буде відтворено у справжній поштовій марці.

Сергій Фомічев, дизайнер

Це ціла серія виробів, називається «ідеологічна зброя», використовується на честь, користь і славу Украни, вироблено у Харкові під час війни з росією. Зараз ми дали цю ідею Укрпошті, незабаром буде голосуванні. Хочемо виграти. Якщо виграємо – Укрпошта надрукує цю марку. Це буде маленька марка, але вона буде розповсюджуватися мільйонними тиражами, підтримувати бойовий дух нації та робити максимально боляче ворогу.

На іншій стіні буде символічна картина – дівчинка з ворожою ракетою. Вона також має свою історію.

Костянтин Кочановський, художник

Мене надихнуло після тих подій, вокзал у Краматорську, де упала ракета з написом «За дітей». І мене обурило, ща ракета з таким написом летить саме в дітей. Дисонанс. Основна задача наша була – це принести тепло і якось підбадьорити людей.

Дмитро Шудренко, художник

Я малюю назву міста, Балаклія, де ми знаходимося. І поряд з цим шрифтом буде козак з мультфільма. Це в центрі міста, це символічно і буде нагадувати, що Балаклія повернулася до України і все буде Україна.

Жовтий та синій – кольори, які з початку війни користуються у художників великим попитом. Багато жовто-блакитного тепер і у центрі вільної Балаклії.





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