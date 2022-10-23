Частина Вовчанську залишилася без газу: пошкоджено газопровід на території росії

У Вовчанську близько 8 тисяч людей залишилися без газу через пошкодження на території рф: вагістральний газопровід, який живить Вовчанськ, під’єднаний до російського газопроводу з часів срср, повідомляє Суспільне.

Газопровід був пошкоджений внаслідок бойових дій на території росії й частина жителів Вовчанська залишилася без газу. Сталося це 23 жовтня, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

«У результаті бойових дій пошкоджено магістральний газопровід, від якого підключена газорозподільна система Вовчанська. Газопровід був пошкоджений на території рф», – повідомили у ХОВА.

За словами речниці обладміністрації Олени Шаповал, без газу залишилися близько восьми тисяч жителів Вовчанська. Як розв’язуватимуть проблему, у ХОВА повідомлять пізніше.

Як повідомляє Суспільне, частина житла та котелень у Вовчанську з радянських часів під’єднані до російського газопроводу – від нього залежать близько 16 тисяч людей. Газ до міста постачається через російське місто Шебекіно. За понад 30 років незалежності альтернативну гілку не проклали.

Посадовці Харківщини просили урядовців надати гроші для будівництва нового газопроводу. У 2019 році для цього були потрібні сотні мільйонів гривень. Розв’язати проблему з газопостачанням у Вовчанськ намагалися останні роки.

Агентство Телевидения Новости