Причетність до ДРГ та пропагандистська діяльність: харківська поліція затримала 7 підозрюваних

Поліція Харківщини зареєструвала 1324 повідомлень, що надійшли до операторів «102» минулої доби.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 4596 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 7 осіб.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню звільнених населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 614 га. Вилучено 24 141 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2 556.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1916 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 1687 (Порушення законів та звичаїв війни), за ст. 111-1 КК України – 194 (Колабораційна діяльність) та інші.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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