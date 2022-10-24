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Мінус 470 окупантів та 6 танків за добу, – Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2590 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,
артилерійських систем – 1673 (+6) од,
РСЗВ – 375 (+1) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 270 (+0) од,
гелікоптерів – 245 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),
крилаті ракети ‒ 350 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 149 (+1).
Дані уточнюються.