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Мінус 470 окупантів та 6 танків за добу, – Генштаб

Мінус 470 окупантів та 6 танків за добу, – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2590 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,

артилерійських систем – 1673 (+6) од,

РСЗВ – 375 (+1) од,

засоби ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 270 (+0) од,

гелікоптерів – 245 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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