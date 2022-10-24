СБУ опублікувала докази співпраці з рф президента Мотор Січ

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим – фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

При цьому він виправдовував напад росії і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про «нацистів» в Україні тощо.

Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.

Служба безпеки працює над встановленням інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягненням їх до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости