Службові собаки нацгвардії повернулися з евакуації до Харкова та проходять тренування

На початку березня військове містечко слобожанських гвардійців зазнало нищівного авіаудару російських окупантів. Після цього службових собак із Харкова евакуювали до кінологічного центру на Львівщині. Зараз вони повернулися до пункту постійної дислокації та розпочали інтенсивні тренування аби відновити навички.

«Авіаудар – дуже сильний фактор стресу не лише для людини, але й для тварини. Проте в евакуації наші службові собаки відпочили та відновили сили. Тоді нашим головним завданням було зберегти їхнє життя. Вони мають чудові робочі гени своїх порід – німецької та бельгійської вівчарки. Тепер, після їхнього повернення, кінологи вже відновили спільні тренування. Парадокс, але деякі із собак показують кращі результати роботи, ніж до стресової ситуації», – зазначає кінолог Анатолій.

Харківські волонтери передали до кінологічних підрозділів Національної гвардії України тренувальні каруселі для навчання службових собак. Наразі «чотирилапі правоохоронці» інтенсивно відновлюють навички пошуку зброї та боєприпасів.

Тренувальна карусель – пристрій, що застосовують у службовій кінології для диференціювання та вибірки запахів. Кінолог закладає до спеціальних комірок носії різних запахів, аби службова собака визначала необхідний аромат серед сторонніх. Тренування розшукових здібностей тварини відбувається у форматі гри. Пошук зброї та боєприпасів на блокпостах, у транспорті та приміщеннях, охорона громадського порядку, конвоювання засуджених, розшук людей – нацгвардійські кінологічні пари виконують величезний спектр складних та різноманітних службових та бойових завдань, що потребують значної підготовки.

Агентство Телевидения Новости