Полював на телефони та велосипеди: в Харкові біля магазинів працював шахрай

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який систематично вчиняв шахрайські дії.

Зловмисник біля торговельних центрів підходив до громадян та, посилаючись на те, що вдома дружина з маленькою дитиною і зовсім немає грошей, просив допомогти грошима на молоко для дитини. У такий же спосіб він заволодів двома велосипедами та мобільним телефоном громадян. Як з’ясувалося, чоловік не мав ані дружини, ані дітей.

У липні до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що біля супермаркету невідомий шахрайським шляхом заволодів велосипедом.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний чоловік. Протягом року він неодноразово біля торговельних центрів міста Харкова підходив до перехожих та просив 20 гривень на молоко для дитини.

7 липня після того, як харків’янин дав зловмиснику гроші, той купив молоко та попросив подзвонити. Як тільки постраждалий відвернувся, порушник втік з його телефоном.

За цією ж схемою чоловік після купівлі молока просив взяти велосипед, щоб швидше привезти молоко дитині та зникав.

Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області зловмиснику висунуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости