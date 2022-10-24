На Харківщині поліцейські врятували грибника, який заблукав у лісі

30-річний мешканець міста Чугуїв пішов по гриби та втратив орієнтир. Кілька годин він блукав по лісу, а потім зателефонував в поліцію.

На виклик одразу виїхав наряд групи реагування патрульної поліції: правоохоронці увесь час залишалися із чоловіком на зв’язку.

«В лісі вже було темно. Ми порекомендували спробувати знайти квартальний стовпчик. Вже за кілька хвилин чоловік передзвонив та повідомив номер. Ми взяли місцевого лісничого та вирушили на його пошуки», – розповів словами начальник відділу реагування патрульної поліції Чугуївського РУП Максим Жук.

Невдовзі наляканого та замерзлого чоловіка розшукали та відвезли додому.

Агентство Телевидения Новости