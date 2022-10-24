НАБУ оголосило у розшук екс-главу Нацбанку та двох посадових осіб, причетних до розкрадання понад 200 мільйонів

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову Національного банку України, ексголову правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

Про це повідомляє видання Слово і Діло із посиланням на сайті відомства.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за фактами вчинення службовими особами АБ «Укргазбанк», у складі організованої групи, розтрати коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення», – інформує НАБУ.

У Бюро додали, що оголосили в розшук голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка, заступника голови Укргазбанку Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Олену Хмеленко.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг. Пізніше Шевченко відреагував на підозру.

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