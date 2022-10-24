Окупанти не тікають з Херсону, а готують місто до оборони

У Херсоні окупаційні війська готуються до оборони, а не до відступу з міста. Про це заявляє голова ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише Українська Правда.

Заяви окупаційної влади, про «евакуювацію» населення на лівий берег Дніпра Буданов назвав інформаційною операцією та маніпуляцією: «Є певні факти. Наприклад, виводять «Промсвязьбанк», інші фінансові структури, які росіяни туди завели.

Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що «ми дбаємо про людей» і тому подібне.

Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони.

Тобто вони розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде приймати дуже швидко рішення.

Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа.

І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони»

За інформацією Буданова, Каховська дамба замінована частково. Чи підуть окупанти на теракт – оцінювати дуже важко.

«Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають?

І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть».

Агентство Телевидения Новости