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Медики фіксують підйом захворюваності: на Харківщині щодня реєструють до 150 випадків COVID-19

Медики фіксують підйом захворюваності: на Харківщині щодня реєструють до 150 випадків COVID-19

Із 2135 лікарняних ліжок, призначених для хворих на коронавірус, сьогодні в регіоні зайнято близько 18%.

Зараз медики відзначають підйом захворюваності, повідомляє ХОВА.

“Кожного дня фіксуємо приблизно від 80 до 150 нових випадків захворюваності. Вони різного ступеня важкості. Тому ще раз прошу в місцях скупчення людей носити маски та вакцинуватися, в тому числі й бустерною дозою”, – зазначає директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Він підкреслив, що наразі в області достатньо доз вакцини: для першого щеплення є CoronaVac і Comirnaty Tris від Pfizer, а також для бустерного – Comirnaty Original/Omicron BA.1.

Вакцинуватися від коронавірусу можна у 116 пунктах щеплення. 

Агентство Телевидения Новости

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