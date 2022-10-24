Мінреінтеграції переглянуло список громад, мешканці яких мають право на виплати ВПО

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

За даними сайту Децентралізація, на Харківщині зареєстровано 56 громад. До переліку Мінреінтеграції потрапили всі ОТГ області, незважаючи на харківській конрнаступ та рух лінії фронту.

Внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

У міністерстві нагадали, що перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії: території, що є тимчасово окупованими; території, що перебувають в оточенні (блокуванні); території, на яких тривають активні бойові дії.

Всього до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), ввійшли 326 громад із 9 областей України.

Агентство Телевидения Новости