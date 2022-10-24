Українці проти перемовин з рф, – опитування

86% опитаних українців, попри російські руйнівні удари по інфраструктурі, вважають за потрібне продовжувати збройну боротьбу щодо окупантів, навіть якщо обстріли продовжаться.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили 21-23 жовтня.

Так, 71% повністю погоджується з думкою про продовження збройної боротьби, а 16% — скоріше погоджуються.

Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки росії.

У всіх регіонах більшість дотримується думки, що потрібно продовжувати збройний опір. Хоча у східних областях частка тих, хто готовий до поступок відносно більша. Наприклад, у східних областях, які потерпають від постійних ракетних та артилерійських атак, 69% респондентів підтримують продовження боротьби. А 29% вважають, що потрібні перемовини.

Продовження боротьби підтримують і респонденти, які обирали для інтерв’ю українську, і російську мову. Так, серед тих, хто обрав російську мову, збройну боротьбу підтримують 66% опитаних, а 29% — за початок перемовин.

З-поміж тих, хто обрав українську мову, продовження збройної боротьби підтримують 89% і лише 7% за початок перемовин, навіть якщо доведеться піти на поступки.

Детальніше про опитування

Його проводили упродовж 21-23 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1000 респондентів від 18 років, що живуть у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,5% — для показників, близьких до 5%.

Агентство Телевидения Новости