Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:49
Просмотров: 67

Як зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН в Харкові?

Як зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН в Харкові?

Центр надання адміністративних послуг міста Харкова приймає заявки на грошову допомогу від Aгентства ООН у справах біженців в Україні.

Як повідомили у ЦНАП, за тиждень вони отримали 347 заяв.

Починаючи з 14 жовтня, заяви приймають спеціалісти благодійного фонду «Право на захист». Вони працюють у ЦНАП за адресою: вул. Гімназійна набережна, 26.

Для зручності впроваджена попередня реєстрація в електронній черзі за посиланням: https://dozvil.kh.ua/queue. Якщо вільних дат немає – треба почекати, коли вони знову з’являться.

Зареєструватися можуть жителі та переселенці з міста Харкова та Харківської області. З критеріями та умовами надання грошової допомоги можна ознайомитися тут: https://r2p.org.ua/rozshyreno-kryteriyi-lyudej-shho-mozhut-otrymaty-dopomogu-vid-uvkb-oon/

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 