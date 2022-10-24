За поданням СБУ суд взяв президента «Мотор Січі» під варту

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ «Мотор Січ» у вигляді тримання під вартою.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору.

Крім президента «Мотор Січі», аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Нагадаємо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪️ ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Досудове розслідування триває. СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від «партії регіонів», продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Агентство Телевидения Новости