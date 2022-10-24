Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:51
Просмотров: 40

У Харкові арештовано корпоративні права трьох громадян РФ на суму понад 2,6 млн гривень

У Харкові арештовано корпоративні права трьох громадян РФ на суму понад 2,6 млн гривень

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ще трьох харківських підприємствах є «руський слід».

Засновником товариства з обмеженою відповідальністю, розташованого по проспекту Гагаріна, є громадянин РФ з м. Сочі. Його частка у статутному капіталі дорівнює 98%, що складає майже 1,5 млн гривень. 

Єдиною засновницею харківського підприємства по вул. Чернишевській є росіянка, яка проживає в Краснодарському краї. Її грошовий вклад у статутний капітал сягає майже 600 тис. гривень. Інша компанія по вул. Ньютона має також єдиного власника та засновника, який є громадянином РФ з сусіднього до Харкова Бєлгорода. У грошовому еквіваленті його вклад дорівнює 550 тис. гривень. 

Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності підприємств та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. 

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Київський районний суд м. Харкова задовольнив три клопотання прокурора обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права громадян РФ на загальну суму понад 2,6 млн гривень. 

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 