У Харкові арештовано корпоративні права трьох громадян РФ на суму понад 2,6 млн гривень

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ще трьох харківських підприємствах є «руський слід».

Засновником товариства з обмеженою відповідальністю, розташованого по проспекту Гагаріна, є громадянин РФ з м. Сочі. Його частка у статутному капіталі дорівнює 98%, що складає майже 1,5 млн гривень.

Єдиною засновницею харківського підприємства по вул. Чернишевській є росіянка, яка проживає в Краснодарському краї. Її грошовий вклад у статутний капітал сягає майже 600 тис. гривень. Інша компанія по вул. Ньютона має також єдиного власника та засновника, який є громадянином РФ з сусіднього до Харкова Бєлгорода. У грошовому еквіваленті його вклад дорівнює 550 тис. гривень.

Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності підприємств та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Київський районний суд м. Харкова задовольнив три клопотання прокурора обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права громадян РФ на загальну суму понад 2,6 млн гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости