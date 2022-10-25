В Харкові заарештували майно ще одного “агента Кремля” на суму понад 14 млн грн

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на території Новобаварського району м. Харкова розташовано підприємство, основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування. Серед його співзасновників — ТОВ, яке зареєстровано у Московській області РФ.

Компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Також існує значний ризик, що автомобілі, які є на балансі підприємства, можуть бути передані або використані в якості матеріальних ресурсів на потреби ЗС РФ.

19 жовтня Жовтневий районний суд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права російського ТОВ у сумі майже 12 млн гривень та на п’ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн гривень.

Наразі триває передача активів в управління АРМА.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости