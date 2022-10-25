Путіна можуть скинути його ж незаконні формування, – ISW

Аналітики заявили, що терорист Гіркін-Стрєлков займається вербуванням новобранців у паралельну армію Пригожина.

Російський олігарх та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин створює воєнізоване угруповання паралельно Збройним силам РФ. Вона може становити загрозу правлінню президента РФ Володимира Путіна, про що пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У новому звіті аналітики пишуть, що вербуванням у цю структуру займається військовий злочинець та терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

“Гіркін — затятий критик російського вищого військового командування і помітна постать серед російських ультранаціоналістів, які брали участь в анексії Криму або незаконному захопленні Росією української території на Донбасі 2014 року”, — йдеться у звіті.

Також аналітики заявили, що саме Євген Пригожин може дозволити собі керувати паралельною армією без контролю згори. Він займає унікальне становище у російській системі влади та інформаційному просторі. Його електорат у Росії розширюється.

“Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору. Путін залежить від сил “Вагнера” в Бахмуті та, ймовірно, намагається утихомирити Пригожина”, — йдеться у звіті.

Повідомляється, що Пригожин лише виграє від того, що не займає офіційно жодних державних посад у РФ. Він не скований великою бюрократичною роботою. Також, як пишуть експерти, Пригожин уже встиг дистанціюватися від голови Чечні Рамзана Кадирова. Передбачається, що останній почав втрачати вплив. Щобільше, він навіть може втратити контроль над Чеченською Республікою.

Агентство Телевидения Новости