Харків поки без вялових відключень, – мер

Завдяки жорсткій економії ситуація з електропостачанням у місті Харкові залишається стабільною.

Про це сьогодні, 24 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, споживання електроенергії у місті знизилося близько на 20%. Незважаючи на це, всі виробництва та об’єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати.

«Завдяки жорстокій економії Харків поки що без відключень. Ми так утиснулись, щоб стабілізувати ситуацію та практично не відключати житловий фонд. Ми дуже економимо на інфраструктурі. Зокрема, на неглибоких станціях метро відключили ескалатори, зменшили освітлення станцій та збільшили інтервал руху громадського транспорту. Харків’яни з розумінням ставляться до цих незручностей. Головне зараз – це перемогти, вистояти, добити ворога, після чого все будемо відбудовувати», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости