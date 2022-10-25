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Британська розвідка назвала причини прискореної ліквідації російських вертольотів

Британська розвідка стверджує, що РФ все частіше вдається до високоризикованих вертолітних місій  для безпосередньої підтримки військ у бою. Вертольоти використовуються для підтримки піхоти на фронті та збиваються українськими ПЗРК.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з моменту вторгнення в Україну було підтверджено не менше 23 втрат російських ударних гелікоптерів Ка-52 HOKUM. Це становить понад 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 гелікоптерів Ка-52, і майже половину загальних втрат гелікоптерів Росії в Україні.

За даними британської розвідки, російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). При цьому Росії, як і раніше, не вдається підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну безпосередню авіаційну підтримку літаками поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються.

“Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою”, – вважають у Міноборони Британії.

Лише 24 жовтня за ЗСУ за півгодини збіли два ударних гелікоптера

Агентство Телевидения Новости

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