Як звільняли Харківщину: генерал Сирський розповів про стратегію ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, як українські воїни звільняли від окупантів Харківську область. За його словами, спочатку північно-східний контрнаступ планувався як прийом, аби скувати підрозділи ворога, проте згодом наміри стали більш масштабними.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю кореспонденту ABC News Яну Паннеллу. Під час планування операції на Харківщині стало зрозуміло, що росіяни там слабші, ніж очікувалося. Це відкрило для ЗСУ можливість завдати удару, який матиме більш суттєвий ефект.

“Коли ми це планували, для мене стало очевидним, що наступ на Харківщині принесе нам найбільшу користь і матиме негативний вплив на противника”, – сказав генерал-полковник.

Сирський уточнив, що вперше такі думки у нього з’явилися ще в травні, коли ЗСУ пішли в наступ довкола Харкова та змогли звільнити від окупантів від 10 до 30 кілометрів території біля міста.

Проте баланс сил достатньо змінився лише влітку, коли й став можливим контрнаступ на Харківщині.

ABC пише, що подібний успіх України тепер виглядає можливим і в Херсоні. Сирський відмовився коментувати таку ймовірність, зазначивши лише, що він вірить “в успіх наших Збройних сил”.

Агентство Телевидения Новости