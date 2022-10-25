Росія хоче обговорити “брудну бомбу” в Раді безпеки ООН

Росія має намір у вівторок, 25 жовтня, висунути у Раді безпеки ООН звинувачення у тому, що Україна нібито планує застосувати “брудну бомбу”.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому Росія традиційно вимагає провести засідання за зачиненими дверима.

“Ми розглядатимемо використання “брудної бомби” як акт ядерного тероризму”, – заявив він.

У відповідь на вимоги Росії британська місія при ООН нагадала світові, що Україна не має ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки “брудної бомби” українськими військовими. Інші країни не вірять у ці заяви Росії.

Зазначимо, що він провів переговори із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили нові брехливі звинувачення з боку росіян.

Глава МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили розвиток подій, пов’язаний з агресією рф, а також заяви москви щодо ймовірного застосування «брудної бомби» на території України.

Про це повідомив Держдепартамент США за результатами телефонного спілкування глав дипломатичних відомств, передає Укрінформ.

«Держсекретар підтвердив незмінну підтримку України з боку США на тлі російської агресії, звірств, а також риторики щодо (можливості застосування – ред.) так званих «брудних бомб» в Україні», – зазначили в Держдепі.

При цьому Блінкен підкреслив, що CША залишаються прихильними взаємодії із союзниками й партнерами, «аби надалі задовольняти потреби України в оборонній допомозі на полі бою».

Звинувачення на адресу України у намірах використати так звану «брудну бомбу» лунають з боку рф на найвищому рівні. Відомо про відповідні дзвінки очільників міноборони та МЗС західним колегам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, розставив усі крапки над «і».

Генерал Валерій Залужний запевнив, що російські звинувачення є дезінформацією.

Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження, а єдина зброя «масового ураження», яка у нас є, — це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога.

«Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну», — заявив Залужний

Термін брудна бомба з’явився в 2000-х в США як можлива зброя терористів

Брудна бомба – “це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі”.

Звернення до термінології, яку використовують в США, не є випадковим – саме в цій країні можливість використання “брудної бомби” розглядають як реальну через терористичну загрозу.

“Брудну бомбу” можуть використати для поширення радіоактивного матеріалу в невеликій зоні навколо вибуху.

“Основна мета брудної бомби – налякати людей і забруднити будівлі або землю”, – відзначають американські чиновники.

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