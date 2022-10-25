Життя в окупації: українські захисники діляться історіями зі звільнених сіл

Українські захисники зустрічають на звільнених територіях не тільки підбиту ворожу військову техніку та вщент зруйновані рашистами українські міста та села, а й місцевих жителів, які багато що пережили під окупацією.

Погрози розстрілом, п’яні окупанти в хаті та російські снайпери, що полюють на цивільних – бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони почули багато історій у звільнених населених пунктах. Кажуть, на жаль, їм не вдалося зустріти окупантів під час наступу – занадто швидко бігають рашисти.





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