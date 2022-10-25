У Харкові готуються до розгортання пунктів обігріву

Міська влада за допомогою міжнародних партнерів та благодійних організацій розгортає пункти обігріву в усіх районах Харкова.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 24 жовтня, провів зустріч із представниками міжнародної організації «World Central Kitchen», в рамках якої сторони обговорили подальшу співпрацю. Зокрема, керівник програми WCK в Україні Юлія Стефанюк зазначила, що організація має намір допомагати харків’янам й надалі. Зокрема, наразі вивчаються потреби міста у зимовий період, у тому числі з урахуванням можливих перебоїв з електропостачанням та інших життєво важливих послуг.Як повідомив Ігор Терехов, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у місті готують пункти обігріву. Зокрема, їх збираються розгорнути у 20 зупинках-укриттях та 40 наметах. Крім того, харків’яни матимуть можливість зігрітися у школах та клубах за місцем проживання. За словами міського голови, резервними пунктами обігріву також можуть стати станції метрополітену.

Ігор Терехов зауважив, що частина пунктів обігріву вже має необхідне обладнання, яке Харкову, зокрема, передають благодійники та міста-партнери. Втім, станом на сьогодні, місто все ще потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах живлення, дров’яних печей для приготування їжі тощо.

«Опалювальний сезон, в який ми входимо, буде дуже важкий. Це виклик для всіх харків’ян, як і для всіх українців в цілому. Ми дуже ретельно готуємося, бо розуміємо, що дуже багато повинні зробити для того, щоб зберегти життя харків’ян. Ми сформували певний план дій і, якщо у вас буде така можливість, розраховуватимемо на вашу допомогу», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости