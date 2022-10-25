Розслідувачі розсекретили мережу корегувальників ракетних ударів по Україні

Команда розслідувачів Bellingcat разом із партнерами The Insider і Der Spiegel за пів року розслідування виявили досі секретну групу з понад 30 російських окупантів з освітою і досвідом у галузі програмування – ці росіяни відповідальні за ракетні удари по Україні

Про це повідомили на сайті Bellingcat.

Виявлені програмісти працюють у Головному обчислювальному центрі Генштабу ЗС країни-терориста РФ із двох місць: з штаб-квартири міноборони Росії в Москві та з штаб-квартири адміралтейства в Санкт-Петербурзі.

“Більшість членів, ідентифікованих Bellingcat і партнерами, — це молоді чоловіки та жінки, включно з парою чоловіка та дружини, багато з яких мають досвід роботи в ІТ та навіть комп’ютерних іграх. Деякі також працювали в російському військовому командному центрі в Дамаску в період між 2016 і 2021 роками, протягом якого Росія запускала крилаті ракети в Сирії. Інші є лауреатами різноманітних бойових нагород, зокрема від президента Росії Володимира Путіна”, – нагосили розслідувачі.

Імена деяких росіян, яких пов’язують із приналежністю до Головного обчислювального центру: командир ГОЦ Ігор Багнюк, Антон Тімошинов, Євген Капшук, Олексій Михайлов, Роберт Баранов та інші.

Щоб встановити зв’язок між членами групи та їхню відповідальність за ракетні удари по Україні, розслідувачі взяли за основу аналіз телефонних дзвінків, повідомлень і час пуску ракет в українські населені пункти.

“Ідентифікація цієї підпільної групи в Міністерстві оборони РФ була зроблена шляхом аналізу відкритих джерел даних про тисячі випускників провідних російських військових інститутів, які спеціалізуються на ракетній інженерії та програмуванні, зокрема Військової академії РВСН поблизу м. Балашиха. Москва та Військово-морський інженерний інститут у Пушкінському передмісті Санкт-Петербурга. Початкова гіпотеза полягала в тому, що ці провідні військові інститути могли стати полігоном для навчання принаймні деяких офіцерів, які зараз програмують найдосконаліші російські ракети великої дальності”, – пояснили свої методи розслідувачі.

Також вони проаналізували витік даних про працевлаштування або телефонні розмови цих випускників, доступних через підпільні ринки даних Росії. Завдяки цьому встановлено, що російські окупанти-програмісти зареєстровані за адресою вулиця Знам’янка, 19 у Москві, тобто в Генштабі ЗС РФ.

Агентство Телевидения Новости