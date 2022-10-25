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РФ помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу, – ISW

РФ помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу, – ISW

Американські аналітики зазначають, що Росія помітно знизила темп ударів ракетами та дронами по українському тилу.

Про це йдеться в новому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що у понеділок російських авіа-, ракетних та дронових ударів по українському тилу було набагато менше, ніж у попередні дні – ракет було випущено лише дві. Висновок: запаси закінчуються, до того ж ефективність цих ударів обмежена.

Водночас Росія інтенсифікувала те, що ISW називає інформаційною операцією щодо звинувачення України у підготовці вибуху “брудної бомби”. Так експерти Інституту називають нові дзвінки російських генералів у західні військові відомства та брифінг у Міноборони Росії на ту саму тему.

В ISW, як і раніше, вважають російську операцію під “чужим прапором” найближчим часом малоймовірною, але в причини цього разу не вдаються. Вчора як причини наводилося те, що Росія далеко не вперше кидається подібними звинуваченнями, а військові вигоди від вибуху такої бомби для Росії невеликі. 

Агентство Телевидения Новости

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