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Відремонтований торік міст на Харківщині витримав російські обстріли

Відремонтований торік міст на Харківщині витримав російські обстріли

У результаті повномасштабного військового вторгнення росії в Україну в області було зруйновано 24 штучні споруди. На 17 з них дорожники вже працюють.

8 тимчасових переправ вже функціонують, ще 5 – зводять, повідомляє Укравтодор.

Міст через річку Сіверський Донець на трасі Н-26 Чугуїв – Мілове капітально відремонтували влітку 2021 року.

З лютого по червень 2022 року окупанти неодноразово влучали снарядами у міст. Через ворожі обстріли було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів було знищено автономне освітлення.

У найкоротші терміни дорожники замінили балку для безпечного руху автотранспорту та продовжують працювати на мосту.

Агентство Телевидения Новости

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