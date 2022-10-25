Відремонтований торік міст на Харківщині витримав російські обстріли
У результаті повномасштабного військового вторгнення росії в Україну в області було зруйновано 24 штучні споруди. На 17 з них дорожники вже працюють.
8 тимчасових переправ вже функціонують, ще 5 – зводять, повідомляє Укравтодор.
Міст через річку Сіверський Донець на трасі Н-26 Чугуїв – Мілове капітально відремонтували влітку 2021 року.
З лютого по червень 2022 року окупанти неодноразово влучали снарядами у міст. Через ворожі обстріли було зруйновано тротуар мосту, а уламками від снарядів було знищено автономне освітлення.
У найкоротші терміни дорожники замінили балку для безпечного руху автотранспорту та продовжують працювати на мосту.