В Мерефі поліцейські повернули додому неповнолітню дівчину

24 жовтня близько 2:00 до чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась 45-річна мешканка міста Мерефа. Схвильована жінка повідомила, що зі слів сусіда її доньку посадили в автомобіль та увезли у невідомому напрямку.

Відреагувавши на повідомлення, поліцейські відразу розпочали заходи з розшуку неповнолітньої. Вже через дві години дівчину знайшли на іншій вулиці міста та повернули додому.

З дитиною провели профілактичну бесіду.

Стосовно батьків дівчини складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости