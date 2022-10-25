Харківщина: частково відключено електрику в 10 громадах

У Харківській області знову вимушені обмежити електропостачання на вимогу «Укренерго». Це необхідно для відновлення балансу мережі, повідомили в ХОВА.

Наразі частково відключено електрику в Лозівській, Сахновщинській, Первомайській, Близнюківській, Кегичівській, Барвінківській, Зачепилівській, Валківській, Зміївській та Богодухівській громадах.

Щойно енергетики завершать стабілізаційні роботи, світло буде повернуто. Але не пізніше, ніж за 4 години.

Агентство Телевидения Новости